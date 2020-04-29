29.04.2020 15:29

Минздрав Украины предрек вспышку туберкулеза (ВИДЕО)

Если сложная ситуация с финансированием медучереждений не изменится в ближайшее время в Украине случится вспышка туберкулеза.



Фото: Flickr

Дефицит бюджета противотуберкулезных больниц доходит до 80%.

Об этом во время брифинга в среду, 29 апреля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодня у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей", - сказал чиновник.

Также Степанов, который ранее занимал пост главы Одесской ОГА, рассказал о своих успехах на предыдущей должности в сфере реформ противотуберкулезной службы в регионе.

"В 2017 году, будучи главой Одесской ОГА, мы начали процесс реформирования противотуберкулезной службы области. Для этого объединили несколько заведений, противотуберкулезных больниц, диспансер, санаторий, районные отделения в единую службу - Одесский областной центр значимых болезней. При реализации этого проекта, который длился два с половиной года, кроме показателя увеличения почти в 1,5 раза количества выздоровевших людей, была экономия средств, которая возникла в результате сокращения коечного фонда с 1005 коек до 525. Конечно, при такой реорганизации были сокращены медработники, но они были переучены, трудоустроены, у них была альтернатива", - сказал министр.

Глава Минздрава также заявил о намерении внедрить новые механизмы финансирования противотуберкулезных учреждений