На Харьковщине COVID-19 заразились 62 медика, - Кучер

В Харьковской области случаи заболевания коронавируса зафиксированы в 16 медицинских учреждениях
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер .
По его сведениям, среди всех больных в Харьковской области на COVID-19 насчитывается 62 медики (и медицинские сестры, и санитары, и врачи).
Это работники Харьковской городской клинической больницы №13, областной клинической больницы, Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф, Харьковской городской поликлиники №25, Валковской ЦРБ, Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери, Змиевской ЦРБ, Змиевского центра первичной медико-санитарной помощи, туберкулезном санатории Владимирский, института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, Областной психиатрической больницы № 1, Волчанской ЦРБ, Харьковской городской поликлиники №21, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Военно-медицинского клинического центра Северного региона, МКБЛ №25 ХГС.
"В отношении лиц с подтвержденным COVID-19, которые госпитализированы и находятся в реанимации. По уточненной информации из больницы, 2 человека - на кислородной поддержке (кислородной маске). Среди них - один медик из областной психиатрической больницы №1", - добавил Кучер.
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