29.04.2020 13:31

Чтобы не «теряли» больных: Зеленский призвал не тормозить с тестами на COVID-19 на майских выходных

Локальные вспышки заболеваний на коронавирусную инфекцию Президент Украины связывает с переносом отчетности ряда медицинских центров «с выходных на понедельник»



://president.gov.ua

29 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам предотвращения распространения COVID-19, где Глава государства накануне майских праздников призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований в выходные и праздничные дни.

"В Украине количество больных за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост количества больных на COVID-19. За минувшие сутки было зафиксировано 456 новых случаев, 111 человек - выздоровели", - сообщили в ОПУ по итогам ежедневного селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса, которое провел Президент Владимир Зеленский.

Все 11 умерших за последние сутки, как отмечается, имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19 и привело к смерти, пояснил на совещании министр здравоохранения Максим Степанов. Он добавил, что в среднем течение болезни в Украине с момента обнаружения до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 день.

Накануне майских праздников Глава государства призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований в выходные и праздничные дни.

"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции - это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается только для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы", - подчеркнул Зеленский.

Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая, Тернопольская области и город Киев.

Как сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 29 апреля зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее.