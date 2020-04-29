Главная Новости Медицина На Харьковщине от коронавируса с начала карантина вылечили 19 человек, а умерли четверо
29.04.2020  13:23   

На Харьковщине от коронавируса с начала карантина вылечили 19 человек, а умерли четверо

На Харьковщине в течение последних суток количество больных COVID-19 увеличилась на 7% - до 237 человек. В лидерах остается группа в возрасте от 41 до 60 лет.


://facebook.com

Об этом на своей странице в " Фейсбук " сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его сведениям, за последние сутки в области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-девятнадцатого жителей Харькова, Змиевского, Харьковского, Чугуевского районов.

"Госпитализированы 97 человек с лабораторно подтвержденным коронавируса (из них двое подключены к аппаратам ИВЛ), 117 - на самоизоляции. Среди лиц с подозрением на COVID-19 - госпитализированы 96 человек, 32 - самоизоляции. За весь период регистрации в области зафиксировано 483 подозрения на коронавирус (+38 за последние сутки), из них: 237 случаев подтверждено; 118 подозрений опровергнуто, 19 человек выздоровели, 4 человека умерли ", - отметил Кучер.

Источник:   facebook.com/olexiykucher.kh
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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