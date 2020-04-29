Вспышку коронавируса в военном госпитале опровергли тесты киевской лаборатории

Вспышки инфекции среди военных медиков на Харьковщине нет.
Об этом заявило Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, уточняя информацию о состоянии заболевания военных медиков острой респираторной болезни Covid-19 в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
26 апреля по ВМКЦ НнР из Харьковского областного лабораторного центра поступила информация о том, что 9 работников лечебного учреждения после прохождения ПЦР-теста на Covid-19 имеют положительный результат. Поскольку у одного из них к прохождению теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, это вызвало сомнение в правильности результата.
Командованием Медицинских сил было принято решение отобрать повторные биологические материалы у указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киеве.
По результатам контрольного тестирования, у семи из девяти военных медиков, коронавирус не обнаружен, результаты еще двух тестов поступят в ближайшее время.
28 апреля, согласно действующих требований, у этих 9 медиков провели второй забор биологического материала, которой также отправили в лабораторию. До поступления результатов двух ПЦР тестов 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, находившихся с ними в предполагаемом контакте, находиться на самоизоляции. В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР тестирования указанные лица будут считаться здоровыми.
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