Главная Новости Медицина Вспышку коронавируса в военном госпитале опровергли тесты киевской лаборатории
29.04.2020  08:38   

Вспышку коронавируса в военном госпитале опровергли тесты киевской лаборатории

Вспышки инфекции среди военных медиков на Харьковщине нет.


// Facebook

Об этом заявило Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, уточняя информацию о состоянии заболевания военных медиков острой респираторной болезни Covid-19 в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

26 апреля по ВМКЦ НнР из Харьковского областного лабораторного центра поступила информация о том, что 9 работников лечебного учреждения после прохождения ПЦР-теста на Covid-19 имеют положительный результат. Поскольку у одного из них к прохождению теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, это вызвало сомнение в правильности результата.

Командованием Медицинских сил было принято решение отобрать повторные биологические материалы у указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киеве.

По результатам контрольного тестирования, у семи из девяти военных медиков, коронавирус не обнаружен, результаты еще двух тестов поступят в ближайшее время.

28 апреля, согласно действующих требований, у этих 9 медиков провели второй забор биологического материала, которой также отправили в лабораторию. До поступления результатов двух ПЦР тестов 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, находившихся с ними в предполагаемом контакте, находиться на самоизоляции. В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР тестирования указанные лица будут считаться здоровыми.

Тэги:  заражение, харьков, карантин, вспышка, коронавирус, военный госпиталь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.04 Медицина Коронавирус подтвердили у шестимесячного ребенка 28.04 Медицина В харьковском военном госпитале – вспышка коронавируса 23.04 Медицина Ученые назвали самый распространенный путь заражения COVID-19
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 