28.04.2020 19:46

Лабцентр - о коронавирусе в военном госпитале: не удивляйтесь отсутствию симптомов

Медучреждение прокомментировали ситуацию с выявлением заболевших.



//24tv.ua

Харьковский областной лабораторный центр прокомментировать ситуацию с выявлением больных коронавирусом в военном госпитале.

"В связи с распространением в СМИ информации относительно сомнений, которые возникли относительно результатов обследования пациентов и врачей Военно-медицинского клинического центра Северного региона на COVID-19, сообщаем следующее.

Лаборатории ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» верифицированные Национальной референс-лабораторией на проведение исследований на COVID-19 методом полимеразно-цепной реакции.

Все обследования проводились по контакту с больным COVID-19, который находился в госпитале с диагнозом пневмония (21.04.2020 переведен для дальнейшего лечения в инфекционную больницу). 26.04.2020 получены положительные результаты лабораторных исследований образцов биоматериала методом ПЦР у 5 пациентов и 9 сотрудников.

Относительно комментариев про отсутствие клинических проявлений у сотрудников госпиталя напоминаем, что сейчас у большинства больных (до 80% по данным ВОЗ и МИНЗДРАВА Украины) отмечается легкая бессимптомная форма, которая характеризуется непродолжительным периодом вирусемии. Период выделения вируса является ограниченным во времени.

Рекомендовано повторный отбор материала и доставку в лаборатории.

По состоянию на 28.04.2020 биоматериал от 55 лиц госпиталя доставлен в нашу лабораторию для проведения исследований".