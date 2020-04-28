28.04.2020 16:54

Один из первых заболевших харьковчан лечился от коронавируса шесть недель до полного выздоровления (ВИДЕО)

Замглавы Харьковского облсовета Скоробогач после полутора месяцев болезни окончательно победил коронавирус и в ближайшее время собирается выйти на работу.



facebook.com/vladimirskorobagach

Замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач после шести недель болезни вылечился от коронавируса. Последний контрольный тест показал отрицательный результат. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети.

"Вы не представляете, какое это облегчение - получить негативный результат после продолжительной болезни. До этого три анализа были положительные, и мой организм все никак не мог одолеть этот вирус. У меня он был около шести недель, потому что был тяжелый ход болезни. Я хочу поддержать всех, кто болеет сам или у кого болеют его близкие, и сказать, что с вирусом можно бороться, если вовремя распознать симптомы и связаться с врачом", - написал в соцсети Скоробогач и добавил, что в ближайшее время намерен выйти из изоляции на работу.

Напомним, первой заболевшей коронавирусом в Харькове стала жена замглавы облсовета Владимира Скоробогача. Женщина заболела после поездки во Францию.