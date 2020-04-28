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28.04.2020  14:28   

Программа медицинских гарантий гарантирует пациентам бесплатное питание в харьковских больницах, - НСЗУ

Учреждения не имеют права устанавливать плату за то, что гарантирует программа медицинских гарантий в рамках каждого из соц. пакетов.


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При оказании медицинской помощи по программе медицинских гарантий в стационарных условиях пациент обеспечивается питанием и пребыванием в больнице бесплатно. Учреждения не имеют права устанавливать плату за то, что гарантирует программа медицинских гарантий в рамках каждого из пакетов.

Помимо обеспечения питанием всех госпитализированных пациентов, в пределах приоритетной услуги медицинской помощи в сложных неонатальных случаях пациента безвозмездно обеспечивают круглосуточным полным или частичным парентеральным питанием. Это дорогостоящее питание, за которое теперь не нужно платить родителям.

В пакет стационарной и мобильной паллиативной помощи входит оценка нутритивного состояния и предоставления нутритивной поддержки, включая энтеральное питание через зонд, или частичное или полное парентеральное питание.

НСЗУ также будет платить медучреждениям за лечение пациентов с Коронавирусная инфекцией с тремя новыми пакетами медицинских услуг. Для пациентов с COVID-19 в критическом состоянии также предусмотрено бесплатное парентеральное питание - введение питательных веществ.

Вместе с тем медучреждения имеют право устанавливать плату за улучшенное питание как дополнительную медицинскую услугу, которая предоставляется исключительно по желанию пациента. В таком случае в больнице должно быть как минимум 2 вида питания - базовое бесплатное и улучшенное платное.

Для того чтобы брать плату с пациентов за дополнительные услуги, владелец и руководитель медучреждения должны утвердить перечень и стоимость. Оплачиваются услуги пациентом официально через кассу медицинского учреждения.

Также напоминаем, что в рамках госпитализации заведение должно обеспечить медицинские изделия, расходные материалы и лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств. Лекарства, которые заведение получает через централизованные закупки, не включенные в тариф. В 2020 году такие лекарства будут поставляться в заведения так же, как и в 2019 году.

Источник:   НСЗУ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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