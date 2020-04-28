28.04.2020 14:04

Обновлена информация и карта распространения COVID-19 по Харьковщине

За последние сутки в области подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19



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Диагноз поставили жителям Харькова, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского районов.

Также подозрение подтвердилось у одного жителя Лозовщины, который находится на длительном лечении в КНП ХОР «ОПЛ №1» в с. Стрелечья.

«Самой младшей заболевшей - всего 6 месяцев. Девочка находится на самоизоляции с родителями. Дважды в день осуществляется мониторинг состояния здоровья ребенка и матери. Ребенок активный, растет и развивается соответственно возрасту, жалоб на его здоровье у матери нет», - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По его информации, всего в области с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализирован 91 человек (из них трое подключены к аппаратам ИВЛ), 109 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализирован 81 человек, 29 находятся на самоизоляции. Сейчас COVID-19 подтвержден у 57 медицинских работников.

За сутки выздоровели еще два человека.

Таким образом, за весь период регистрации в Харьковской области зафиксировано 445 случаев подозрений на COVID-19 (+38 за последние сутки), из них:

- 221 случай подтвержден;

- 114 опровергнуто;

- 17 выздоровели;

- 4 умерли.