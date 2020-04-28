28.04.2020 13:31

В закрытой на карантин Змиевской больнице поликлиника продолжает работу с пациентами

Деятельность Змиевской центральной районной больницы временно приостановлена через зафиксированную вспышку COVID-19 среди персонала и больных.



://facebook.com

Об этом сообщили в пресс-службе Змиевского районного совета.

По данным совета, в связи с выявлением COVID-19 среди работников Змиевской ЦРБ с целью обеспечения противоэпидемических и профилактических мероприятий деятельность больницы временно приостановлена.

Новые больные будут направляться в КНП "Слобожанская городская больница". Контактные лица обследованы и находятся в режиме самоизоляции.

При этом поликлиническое отделение работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что В Змиевской центральной районной больнице Харьковской области COVID-19 подтвержден у 11 врачей и 14 пациентов, в связи с чем она будет закрыта на карантин.

"Мы будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже нашло свое подтверждение распространение коронавируса… 25 человек было инфицировано", - сказал Кучер в эфире "UA:Харкiв" в понедельник.

Он отметил, что, скорее всего, распространение инфекции началось с детского отделения, где лежал ребенок с пневмонией, у которого позднее был подтвержден COVID-19. Кучер отметил, что пробы взяли, пока ребенок еще был на лечении, однако результаты были получены уже после того, как его выписали. Кроме того, Кучер признал, что высокий процент заболеваемости среди медиков свидетельствует о том, что не все они придерживаются рекомендаций Минздрава в части использования средств индивидуальной защиты.

"Эпидрасследование все-таки показывает, что не совсем соблюдали врачи те рекомендации, которые даны Министерством здравоохранения", - сказал Кучер.