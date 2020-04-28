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28.04.2020  12:21   

В Минздраве рассказали, при каких условиях позволят работать продовольственным рынкам

Министерство здравоохранения и министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля - во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов


Максим Степанов

Разработан четкий алгоритм санитарного контроля условий, при которых могут работать продовольственные рынки, среди которых: допуск работников и посетителей рынка исключительно в медицинской маске, респираторе, температурный скрининг. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Министерство здравоохранения и министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые будут в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм. Документ предусматривает, что в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 агропродовольственные рынки должны работать с соблюдение строгих требований. В частности речь идет о следующем: допуск работников, продавцов и посетителей рынка исключительно в одетой медицинской маске, в том числе изготовленной самостоятельно, либо респираторе", - сказал Степанов.

Также Степанов рассказал, что должно быть прохождение бесконтактного температурного скрининга, наличие на каждом входе, или въезде на территорию рынка диспенсеров с антисептиками.

"Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка не должно превышать количество из расчета 1 покупатель на 10 квадратных метров торговой площади рынка, проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня, отсутствие неконтролируемой стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях, для продавцов также расстояние между рабочими местами продавцов не менее 3 метров", - рассказал Степанов.

По его словам, должно быть обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и по профилактике COVID-19. Обеспечение контроля и соблюдение требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.

Источник:   УНН
 Тэги:  рынок, работа, харьков, продовольственный, контроль, санитарный
 
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