28.04.2020 11:49

Коронавирус подтвердили у шестимесячного ребенка

Девочка с родителями находится на самоизоляции.



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Случай коронавирусной болезни у ребенка выявлен в Валковском районе, сообщили в пресс-службе ХОГА.

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Девочке всего 6 месяцев. Она находится на самоизоляции с родителями. Дважды в день осуществляется ежедневный мониторинг состояния здоровья ребенка и матери. Ребенок активный, растет и развивается соответственно возрасту, жалоб на его здоровье мать не предъявляет.

Всего за последние сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей Харькова, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского, Лозовского райлонов. Мужчина из Лозовского района находится на длительном лечении в КНП ХОР «ОПЛ №1» в с. Стрелечье.



Всего с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 91 человек (из них трое подключены к аппаратам ИВЛ), 109 - на самоизоляции.

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С подозрением на коронавирус госпитализированы 81 человек, 29 находится на самоизоляции.

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Выздоровели еще два человека.

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Итак, за весь период регистрации зафиксировано 445 случаев подозрений на COVID-19 (+38 за последние сутки), из них:

▪️ 221 случай подтвержден;

▪️ 114 опровергнуто;

▪️ 17 выздоровели;

▪️ 4 умерли.