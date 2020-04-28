Коронавирус подтвердили у шестимесячного ребенка

Девочка с родителями находится на самоизоляции.
Случай коронавирусной болезни у ребенка выявлен в Валковском районе, сообщили в пресс-службе ХОГА.
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Девочке всего 6 месяцев. Она находится на самоизоляции с родителями. Дважды в день осуществляется ежедневный мониторинг состояния здоровья ребенка и матери. Ребенок активный, растет и развивается соответственно возрасту, жалоб на его здоровье мать не предъявляет.
Всего за последние сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей Харькова, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского, Лозовского райлонов. Мужчина из Лозовского района находится на длительном лечении в КНП ХОР «ОПЛ №1» в с. Стрелечье.
Всего с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 91 человек (из них трое подключены к аппаратам ИВЛ), 109 - на самоизоляции.
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С подозрением на коронавирус госпитализированы 81 человек, 29 находится на самоизоляции.
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Выздоровели еще два человека.
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Итак, за весь период регистрации зафиксировано 445 случаев подозрений на COVID-19 (+38 за последние сутки), из них:
▪️ 221 случай подтвержден;
▪️ 114 опровергнуто;
▪️ 17 выздоровели;
▪️ 4 умерли.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
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