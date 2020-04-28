На Харьковщине от коронавируса вылечились 17 человек

За последние сутки отсутствие вируса подтвердили у двух больных.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 27 апреля в области лабораторно подтверждено 221 случай COVID-19 (+25 за прошедшие сутки). В том числе четыре человека скончались, 17 выздоровели.
При этом 110 случаев остаются под подозрением, 114 опровергнут.
Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 445 подозрений COVID-19, в том числе 38 в течение последних суток.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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