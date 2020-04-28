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28.04.2020  11:11   

На Харьковщине от коронавируса вылечились 17 человек

За последние сутки отсутствие вируса подтвердили у двух больных.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 27 апреля в области лабораторно подтверждено 221 случай COVID-19 (+25 за прошедшие сутки). В том числе четыре человека скончались, 17 выздоровели.

При этом 110 случаев остаются под подозрением, 114 опровергнут.

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 445 подозрений COVID-19, в том числе 38 в течение последних суток.

Тэги:  коронавирус, статистика, харьков, карантин, лабцентр
 
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