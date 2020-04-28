28.04.2020 09:12

В университете Воздушных Сил сообщили о заболевших коронавирусом

По состоянию на 27 апреля 2020 в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.



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Об этом сообщили в вузе, отметив, что болезнь подтверждена у двух два работников Вооруженных Сил Украины и курсанта.



Состояние здоровья больных удовлетворительное, они получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем.

Меры по недопущению распространения среди личного состава университета случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса СОVID - 19, продолжают действовать в полном объеме, говорится в сообщении.