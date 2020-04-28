Главная Новости Медицина В университете Воздушных Сил сообщили о заболевших коронавирусом
28.04.2020  09:12   

В университете Воздушных Сил сообщили о заболевших коронавирусом

По состоянию на 27 апреля 2020 в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.


// Facebook

Об этом сообщили в вузе, отметив, что болезнь подтверждена у двух два работников Вооруженных Сил Украины и курсанта.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, они получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем.

Меры по недопущению распространения среди личного состава университета случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса СОVID - 19, продолжают действовать в полном объеме, говорится в сообщении.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, заболевшие, хнувс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.04 Медицина Программа медицинских гарантий гарантирует пациентам бесплатное питание в харьковских больницах, - НСЗУ 28.04 Медицина Обновлена информация и карта распространения COVID-19 по Харьковщине 28.04 Медицина В закрытой на карантин Змиевской больнице поликлиника продолжает работу с пациентами
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 