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27.04.2020  14:24   

Пациентов, умерших от СOVID-19 в Харьковской области, доставили в больницу в критическом состоянии - Махота

Два человека, которые умерли на Харьковщине от коронавирусной болезни, находились в областной инфекционной больнице не более суток.


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Об этом рассказала Любовь Махота, директор лабораторного центра, исполняющая полномочия главного государственного санитарного врача в Харьковской области.

"Поступили в критическом состоянии. Находились в стационаре до суток. Прижизненно взяты образцы биоматериалов на исследование. И вчера, 26-го, подтверждены как СOVID-19", - сказала Махота.

На вопрос относительно источника заражения, были ли эти люди за рубежом, Махота ответила: "Уже прошел инкубационный период с того, времени, когда массово возвращались из-за границы. Сейчас больше контактных оказывается. Уже местные пути передачи".

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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