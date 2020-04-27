Пациентов, умерших от СOVID-19 в Харьковской области, доставили в больницу в критическом состоянии - Махота

Два человека, которые умерли на Харьковщине от коронавирусной болезни, находились в областной инфекционной больнице не более суток.
Об этом рассказала Любовь Махота, директор лабораторного центра, исполняющая полномочия главного государственного санитарного врача в Харьковской области.
"Поступили в критическом состоянии. Находились в стационаре до суток. Прижизненно взяты образцы биоматериалов на исследование. И вчера, 26-го, подтверждены как СOVID-19", - сказала Махота.
На вопрос относительно источника заражения, были ли эти люди за рубежом, Махота ответила: "Уже прошел инкубационный период с того, времени, когда массово возвращались из-за границы. Сейчас больше контактных оказывается. Уже местные пути передачи".
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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