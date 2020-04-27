27.04.2020 13:31

Умершему на выходных от коронавируса харьковчанину не было и 40

У двух пациентов, умерших от коронавирусной болезни в воскресенье, были сопутствующие заболевания - одному из них было 37 лет.



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Об этом 27 апреля сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"К сожалению, за последние сутки два человека с подтвержденным коронавируса умерло - харьковчане 37 и 68 лет. В обоих были сопутствующие заболевания, в частности, токсический гепатит", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-секретарь Харьковской ОГА Ксения Ярикова, оба умершие - мужчины, которые находились в областной инфекционной больнице.

что известно

На Харьковщине произошло еще два летальных случая от COVID-19. Всего - четыре. До сих пор в регионе было две смерти от СOVID-19. 13 апреля в Валковский районной больницы умерла 71-летняя женщина из села Высокополье, 20 апреля - 70-летняя ексмедик из Высокополья .

Всего на 27 апреля в Харьковской области зафиксировано 196 случаев СOVID-19 .

По состоянию на 09:30 в области подтвердили 49 случаев заболеваний на COVID-19-у жителей города Харькова, Змиевського, Лозовського и Богодуховского рафонов.

⠀Самый младший больной всего 2 летний. Девочка находится на самоизоляции отдельно от мамы (у которой подтвержден COVID-19). Ребенок под присмотром педиатра состояние удовлетворительное, жалоб нет.

⠀Все подтвержденные случаи 85 человек были госпитализированы, 94-на самоизоляции. Двое госпитализированных больных связаны с аппаратом ИВЛ.

⠀Среди лиц с подозрением-97 госпитализирован, 23 на самоизоляции.

⠀Еще 3 военнослужащих заболели - все госпитализированы.

⠀Среди больных-53 медиков (и медсестры, и санитарные, и врачи).



⠀Итак, за весь период регистрации в Харьковской области 407 подозрений на COVID-19,

из них:

▪️ подтверждено 196 случаев;

▪️ 91 случаем на подтверждено (отклонено);

▪️ 15 человек исцелились;

▪️ 4 человек погибли.