Умершему на выходных от коронавируса харьковчанину не было и 40

У двух пациентов, умерших от коронавирусной болезни в воскресенье, были сопутствующие заболевания - одному из них было 37 лет.
Об этом 27 апреля сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
"К сожалению, за последние сутки два человека с подтвержденным коронавируса умерло - харьковчане 37 и 68 лет. В обоих были сопутствующие заболевания, в частности, токсический гепатит", - говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-секретарь Харьковской ОГА Ксения Ярикова, оба умершие - мужчины, которые находились в областной инфекционной больнице.
По состоянию на 09:30 в области подтвердили 49 случаев заболеваний на COVID-19-у жителей города Харькова, Змиевського, Лозовського и Богодуховского рафонов.
⠀Самый младший больной всего 2 летний. Девочка находится на самоизоляции отдельно от мамы (у которой подтвержден COVID-19). Ребенок под присмотром педиатра состояние удовлетворительное, жалоб нет.
⠀Все подтвержденные случаи 85 человек были госпитализированы, 94-на самоизоляции. Двое госпитализированных больных связаны с аппаратом ИВЛ.
⠀Среди лиц с подозрением-97 госпитализирован, 23 на самоизоляции.
⠀Еще 3 военнослужащих заболели - все госпитализированы.
⠀Среди больных-53 медиков (и медсестры, и санитарные, и врачи).
⠀Итак, за весь период регистрации в Харьковской области 407 подозрений на COVID-19,
из них:
▪️ подтверждено 196 случаев;
▪️ 91 случаем на подтверждено (отклонено);
▪️ 15 человек исцелились;
▪️ 4 человек погибли.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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