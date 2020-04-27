27.04.2020 11:29

Скорую в Харькове можно вызвать по скайпу

Такую услугу харьковские медики предоставили первыми в Украине.



// Facebook

Адрес в Skype – 103kh

Информация об этом будет размещеная на каждой машине скорой, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



«С сегодняшнего дня и как всегда 1 в Украине! Мы предлагаем связь с Центральной Диспетчерской для вызова бригад и консультации по Skype, поэтому на каждой машине Центра будет размещена информация», – говортся на странице Центра в Facebook.