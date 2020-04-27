Скорую в Харькове можно вызвать по скайпу

Такую услугу харьковские медики предоставили первыми в Украине.
Адрес в Skype – 103kh
Информация об этом будет размещеная на каждой машине скорой, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«С сегодняшнего дня и как всегда 1 в Украине! Мы предлагаем связь с Центральной Диспетчерской для вызова бригад и консультации по Skype, поэтому на каждой машине Центра будет размещена информация», – говортся на странице Центра в Facebook.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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