27.04.2020 10:35

От коронавируса умерли еще два человека на Харьковщине

По состоянию на 27 апреля в Харьковской области в результате COVID-19 скончались четыре человека.



ХОЛЦ

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 27 апреля в области лабораторно подтверждено 196 случаев COVID-19. В том числе четыре человека скончались, 15 выздоровели.



При этом 120 случаев остаются под подозрением, 91 опровергнут.



Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 407 подозрений COVID-19, в том числе 48 в течение последних суток.