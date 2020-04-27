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27.04.2020  10:35   

От коронавируса умерли еще два человека на Харьковщине

По состоянию на 27 апреля в Харьковской области в результате COVID-19 скончались четыре человека.


ХОЛЦ

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 27 апреля в области лабораторно подтверждено 196 случаев COVID-19. В том числе четыре человека скончались, 15 выздоровели.

При этом 120 случаев остаются под подозрением, 91 опровергнут.

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 407 подозрений COVID-19, в том числе 48 в течение последних суток.

Тэги:  коронавирус, статистика, харьков, карантин, лабцентр, смерть
 
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