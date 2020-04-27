От коронавируса умерли еще два человека на Харьковщине

По состоянию на 27 апреля в Харьковской области в результате COVID-19 скончались четыре человека.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 27 апреля в области лабораторно подтверждено 196 случаев COVID-19. В том числе четыре человека скончались, 15 выздоровели.
При этом 120 случаев остаются под подозрением, 91 опровергнут.
Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 407 подозрений COVID-19, в том числе 48 в течение последних суток.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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