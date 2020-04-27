27.04.2020 09:40

В Харькове и области выявлено 196 случаев коронавируса

За сутки подтверждено 49 положительных результатов.



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По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 398 случаев;

Волынская область - 254 случая;

Днепропетровская область - 310 случаев;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 351 случай;

Закарпатская область - 375 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 761 случай;

Кировоградская область - 337 случаев;

м. Киев - 1220 случаев;

Киевская область - 570 случаев;

Львовская область - 358 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 240 случаев;

Полтавская область - 173 случая;

Ровенская область - 522 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 612 случаев;

Харьковская область - 196 случаев;

Херсонская область - 88 случаев;

Хмельницкая область - 72 случая;

Черновицкая область - 1375 случаев;

Черкасская область - 267 случаев;

Черниговская область - 35 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.