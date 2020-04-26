На Харьковщине - 147 заболевших коронавирусом

26.04.2020 20:22

Как информирует Харьковский Обллабцентр, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новые случаи.

Как сообщил глава Харьковской Облгосадминистрации,Алексей Кучер, в Харьковской области — 147 случаев, из которых двое умерли, а 15 человек выздоровели.