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26.04.2020  20:22   

На Харьковщине - 147 заболевших коронавирусом


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Как информирует Харьковский Обллабцентр, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новые случаи.
 
Как сообщил глава Харьковской Облгосадминистрации,Алексей Кучер, в Харьковской области — 147 случаев, из которых двое умерли, а 15 человек выздоровели.
 
За весь период в регионе зарегистрировано 359 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
 
147 случаев подтверждено;
83 - опровергнуто;
129 остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
 
70 случаев - у жителей Харькова (плюс 10 случаев за сутки);
24 случая - Валковский район;
14 случаев - Змиевской район (плюс 3 случая за сутки);
8 - Харьковский район (плюс 1 случай за сутки);
5 - Лозовской район;
5 - Дергачевский район;
4 - Балаклейский район;
4 - Чугуевский район (все новые случаи);
3 - Волчанский район;
3 - Изюмский район (плюс 1 случай за сутки);
2 - Коломакский район;
2 - Богодуховский район (новые случаи);
1 - Красноградский район;
1 - Купянский район;
1 - Зачепиловский район (новый случай).
По подозрениям на коронавирус ситуация выглядит таким образом:
 
94 - у жителей Харькова,
12 - у жителей Харьковского района;
3 - у жителей Дергачевского района;
3 - у жителей Лозовского района;
2 - у жителей Змиевского района;
2 - у жителей Кегичевского района;
2 – у жителей Волчанского района;
2 – у жителей Золочевского района;
2 - у жителей Изюмского района; 
2 - у жителей Балаклейского района;
по 1 - у жителей Валковского, Зачепиловского, Чугуевского, Богодуховского и Шевченковского районов.
 
Напомним, что в Харьковской областной психиатрической больницы №1 в селе Стрелечья подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.
 
25 апреля 20 21:30 в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт.  Население села Стрелечья будет проинформировано о порядке пропуска через КПП.
 
Теперт районные власти будут решать вопрос о банкомате и аптеке, которые в селе  отсуствуют.
Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, 147 больных, пандемия, эпидемия
 
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