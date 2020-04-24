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24.04.2020  12:02   

Электронный больничный до сих пор не введен из-за коронавируса - министр здравоохранения Украины

Первоапрельская шутка удалась - министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что электронные больничные в Украине не вводятся за технических проблем, которые возникли, в частности, в связи с распространением COVID-19.


Больничный лист. Фото: dumskaya.net

По словам чиновника, проект электронного больничного - это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоцполитики.

"В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по введению именно электронного больничного", - сказал Степанов.

Отмечается, что в Украине планировали ввести электронный больничный с 1 апреля 2020 года.

Источник:   newsone
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, больничный, группа риска
 
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