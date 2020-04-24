В Харькове 12 человек вылечились от коронавируса: статистика заболеваний

За последние сутки лабораторно подтверждено 17 случаев заболевания COVID-19 среди жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Волчанского, Змиевского, Лозовского и Харьковского районов.
Всего на 10 утра 24 апреля в Харькове и области зафиксировано 118 подтвержденных случаев коронавируса, сообщили в ХОГА.⠀
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Среди лиц, у кого подтвержден COVID-19, госпитализированы 61 человек, 43 - на самоизоляции. При этом никто не находится в реанимации.
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За последние сутки подтверждено еще один случай заболевания у медицинского работника.
Растет количество лодей, выздоровевших от коронавируса. На сегодня выписаны уже 12 человек.
Среди лиц с подозрением на коронавирус госпитализированы 79 человек, 19 - самоизоляции.
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Всего за весь период регистрации в регионе зафиксировано 286 случаев подозрения на COVID-19 (+26 за последние сутки), из них:
▪️118 случаев подтверждено;
▪️70 случаев опровергнуто;
▪️12 людей выздоровели;
▪️2 человека умерли.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
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