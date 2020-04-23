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23.04.2020  17:57   

В Харьковской области - 108 заболевших коронавирусом

Об этом сообщила главный санврач области.


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На заседании по чрезвычаный ситуациям облгосалминистрации главный санитарный врач области.Любовь Махота сообщила, что на 17:00 23 апреля 2020 года чмсло подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 7 человек (на 10:00 было 101) и составляет 108 человек  

На подозрении - 260 случаев.

Из 108 заболевших 11 инфицировались за границей - в  Польше, Австрии, России , Словакии, Италии.

2 человека умерли, 7 выздровели.

В Харькове - 49 случаев.

В области есть заболевшие в трех городах и 10 районах.

В четырех из них - групповіые заболевания:

в  Валковском - 23,

Валках - 14

Высокополье (оба летальных случая связаны с этим поселком) - 9,

Дергачевском  - 4,

Харьковском - 6

Змиевском - 7

Растет чило щаболевшиз среди медработников.

На сегодняшний день заболело 18 человек.

В Валковской ЦРЛ - 6 заболевших  

13 больница Харьква, и областная больница и 3-я областная психиатрическая болница - по 2 случая 

В остальных медучреждениях - по одному..

В Харькове - три семейных очага: в двух очагах - по три заболевших, и один - 2 человека.

Лозовая - один семейный очаг с 2 случаями заболевания, от которых инфицировались еще два человека.

Балаклея - один семейный очаг - 2 случая.

Ожидаетсся дальнейший рост заболевших.

 

 

 

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, заболевшие, 108 человек, пандемия, эпидемия
 
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