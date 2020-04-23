В Харьковской области - 108 заболевших коронавирусом

Об этом сообщила главный санврач области.
На заседании по чрезвычаный ситуациям облгосалминистрации главный санитарный врач области.Любовь Махота сообщила, что на 17:00 23 апреля 2020 года чмсло подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 7 человек (на 10:00 было 101) и составляет 108 человек
На подозрении - 260 случаев.
Из 108 заболевших 11 инфицировались за границей - в Польше, Австрии, России , Словакии, Италии.
2 человека умерли, 7 выздровели.
В Харькове - 49 случаев.
В области есть заболевшие в трех городах и 10 районах.
В четырех из них - групповіые заболевания:
в Валковском - 23,
Валках - 14
Высокополье (оба летальных случая связаны с этим поселком) - 9,
Дергачевском - 4,
Харьковском - 6
Змиевском - 7
Растет чило щаболевшиз среди медработников.
На сегодняшний день заболело 18 человек.
В Валковской ЦРЛ - 6 заболевших
13 больница Харьква, и областная больница и 3-я областная психиатрическая болница - по 2 случая
В остальных медучреждениях - по одному..
В Харькове - три семейных очага: в двух очагах - по три заболевших, и один - 2 человека.
Лозовая - один семейный очаг с 2 случаями заболевания, от которых инфицировались еще два человека.
Балаклея - один семейный очаг - 2 случая.
Ожидаетсся дальнейший рост заболевших.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
влажность:
давление:
ветер: