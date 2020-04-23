23.04.2020 15:28

За практику студентов-медиков в харьковских поликлиниках обязаны требовать аренду с вузов

Министр Максим Степанов: после начала нового этапа реформы надо сразу спасать медицинское образование.



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После внедрения второго этапа реформы здравоохранения, украинская система медицинского образования столкнулась с рядом проблем, которые нужно решать в ближайшее время. Для этого в Министерстве здравоохранения будет создан постоянно действующий орган, в который войдут руководители образовательных медицинских учреждений.

Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге МЗ 23 апреля.

"На селекторном совещании с руководителями медицинских учреждений высшего и последипломного образования выяснилось, что после начала второго этапа медицинской реформы возникли проблемы с доступом работников клинических кафедр к оказанию медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Второе - вопрос аренды имущества для педагогов. После первого апреля они вынуждены платить большие суммы аренды, а не получать доступ бесплатно, как это было раньше. В некоторых вузах это доходит до 80-90 млн грн за аренду в год ", - отметил Максим Степанов.

По словам министра, чтобы решить эти и другие вопросы медицинского образования при Министерстве здравоохранения будет создан постоянно действующий орган, в который войдут руководители образовательных медицинских учреждений. "Все эти вопросы взяты в работу и совместно работать над их решением. Действовать нужно немедленно. Наведение порядка в системе медицинского образования - один из наших приоритетов ", - резюмировал Максим Степанов.