23.04.2020 12:11

Обновленный бот на сайте НСЗУ предоставляет достоверные ответы о COVID-19

Теперь бот не только предоставляет самооценку состояния всем желающим, оценивая симптомы и вероятность рисков инфицирования, но и отвечает на 140 вопросов о коронавирусной инфекции



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Национальная служба здоровья Украины расширила функционал бота заботы о здоровье о COVID-19 - теперь он не только предоставляет самооценку состояния всем желающим, оценивая симптомы и вероятность рисков инфицирования, но и отвечает на 140 вопросов о коронавирусной инфекции: что такое COVID- 19 как защитить себя от инфекции, или рекомендовано ношение масок и тому подобное. Проверенную и достоверную информацию бот заботы о здоровье оказывает в режиме реального времени.

Пандемия коронавируса ставит беспрецедентные требования к системам здравоохранения и ее работникам во всем мире, и боты могут помочь уменьшить нагрузку в тех случаях, когда пациенты обращаются за информацией о COVID-19. В настоящее время распространение коронавирусной инфекции значение достоверной и своевременно полученной информации трудно переоценить. Поэтому НСЗУ старается быть как можно ближе и доступнее к людям с ответами на самые актуальные вопросы. Боту можно задать любой вопрос касающийся COVID-19, и получить информацию. Сейчас доступны 140 развернутых ответов на разные темы со ссылками на официальные источники, как украинские, так и зарубежные, среди которых передовые институты в сфере здравоохранения.

Бот заботы о здоровье, использует искусственный интеллект (AI) и технологию обработки естественных языков (NLP) для понимания намерений пользователей и предоставления достоверной информации о критериях, симптомов и рисков влияния COVID-19, согласно протоколам. Сервис используется организациями здравоохранения со всего мира больше года и изначально был разработан для функционала виртуального ассистента. Когда пандемия коронавируса начала распространяться, организации системы здравоохранения в различных уголков мира развернули начали использовали этот инструмент, чтобы помочь скриниты пациентов потенциальную инфекцию COVID-19.

Начиная с марта 2020 года, организации здравоохранения создали 1230 ботов для самооценки COVID-19 на базе сервиса ботов, охватив 18 млн. человек и обслуживая более 160 млн. сообщений во всем мире.

Воспользоваться ботом можно на сайте НСЗУ / по ссылке / .