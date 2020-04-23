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23.04.2020  11:09   

Еще у четверых медиков подвердили коронавирус: статистика заболеваний за сутки

За сутки в области 17 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов.


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Об этом сообьщили в пресс-службе ХОГА, уточнив, что общее количество на 10 утра 23 апреля заболевших – 101 человек. С подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 53 человека, 39 - на самоизоляции.

Один из подтвержденных больных находится в реанимации на кислородной маске.

Среди новых подтвержденных заболевших - 4 медика. Это врачи и санитары работники Валковского ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (с. Стрелечье).

С подозрением на коронавирус госпитализированы 78 человек, 18 - самоизоляции.

Весь период регистрации зафиксировано 260 случаев подозрения на COVID-19 (+22 за сутки), из которых:
▪️ 101 случай подтвержден;
▪️ 63 случаи опровергнуто;
▪️ 7 людей выздоровели;
▪️ 2 человека умерли.

Тэги:  коронавирус, статистика, харьков, карантин, лабцентр
 
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