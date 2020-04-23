23.04.2020 11:09

Еще у четверых медиков подвердили коронавирус: статистика заболеваний за сутки

За сутки в области 17 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов.



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Об этом сообьщили в пресс-службе ХОГА, уточнив, что общее количество на 10 утра 23 апреля заболевших – 101 человек. С подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 53 человека, 39 - на самоизоляции.

Один из подтвержденных больных находится в реанимации на кислородной маске.

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Среди новых подтвержденных заболевших - 4 медика. Это врачи и санитары работники Валковского ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (с. Стрелечье).

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С подозрением на коронавирус госпитализированы 78 человек, 18 - самоизоляции.

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Весь период регистрации зафиксировано 260 случаев подозрения на COVID-19 (+22 за сутки), из которых:

▪️ 101 случай подтвержден;

▪️ 63 случаи опровергнуто;

▪️ 7 людей выздоровели;

▪️ 2 человека умерли.