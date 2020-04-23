23.04.2020 10:02

Харьковские ученые считают перспективным создание центра вирусологии в городе (ВИДЕО)

Так что в Харькове уже начинает приобретать материальную форму новый вирусологический центр, созданный по инициативе мэра Геннадия Кернеса и бизнесмена Александра Ярославского. В кругу ученых эта информация также занимает едва ли не первое место. Ведь, как говорят ученые, идея создания такого заведения является крайне своевременной



//izvestia.kharkov.ua

36 разновидностей – именно столько существует штаммов в коронавирусной болезни. Сейчас вся планета занята обсуждением COVID-19, поэтому и изучения этого вопроса является одной из актуальных в обществе. А современные технологии, будут доступны в вирусологическому центре, что планируют создать в Харькове, подчеркивает доктор биологических наук Анатолий Божков, дадут возможность проводить исследования в различных направлениях, поможет подробнее изучить взаимодействие между большинством микроорганизмов и человеком.



«Это действительно нужно делать и нужно делать быстро, и это может позволить нам, по крайней мере, быть более подготовленным к тем ситуациям, которые будут возникать. Более того, если будет такой центр, он позволит решать целый ряд других проблем, которые могут не связаны быть с вирусом, которые будут связаны просто с инфекциями, которых очень много, которые могут быть связаны с другими формами. Поэтому, мы должны сегодня все понять, это проблема очень широкая, это проблема очень серьезная и мы должны начинать в этом направлении работать», – рассказал директор НИИ биологии ХНУ имени В.Н. Каразина, доктор биологических наук Анатолий Божков.



Создание современного вирусологического центра, по мнению профессора, также позволит создать исключительные наработки, которые не только помогут уменьшить риски тотального распространения COVID-19 и других инфекционных болезней, а и станут известны далеко за пределами Украины.



«Мы должны понять, что мы не должны повторять те исследования, которые проведены сейчас в мире. Я не вижу смысла проводить секвенирование геномов ДНК вирусов, потому что разработаны настолько мощные методы, и существуют мощные центры где это сделано и мы сегодня уже знаем геном этого штамма вируса. И мне кажется, что здесь очень важно разработать правильную стратегию исследований в этом направлении. Я не говорю борьбы - исследований в этом направлении, и нужно искать те реальные пути, которые сегодня еще не раскрыты, не изучены. И на этих новых каких-то путях и подходах искать решение той проблемы, с которой мы сталкиваемся. Более того, почему это еще необходимо - мы с вирусами жили и будем жить всегда, поэтому мы должны это понимать», – поделился Анатолий Божков.



Именно поэтому и времени для проведения исследований нужно немало - вероятно, несколько лет. Ведь полностью избавиться от вируса невозможно. Именно поэтому важно найти варианты по облегчению протекания болезни. В первую очередь, по мнению ученого, нужна команда специалистов из разных профильных отраслей.



«Специалисты - это тоже проблема. У нас их немного. Естественно, нужно очень серьезно начинать заниматься подготовкой специалистов. наш университет готов к этому, кафедра молекулярной биологии, биотехнологии, на которой я работаю. Мы давно читаем курс вирусологии, читаем курс микробиологии. У нас есть научные публикации в этом направлении. И мы готовы, в общем-то, серьезно к этому тоже подходить в кооперации с другими ВУЗами. Где, наверное, нужно рассматривать и проблему подготовки специалистов и проблему стажировки, и проблему приглашения специалистов. В общем это серьезная работа. Но это не будет быстро», резюмировал Анатолий Божков.



