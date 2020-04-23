23.04.2020 09:28

Ученые назвали самый распространенный путь заражения COVID-19

Наиболее вероятный способ заразиться коронавируса - "вдохнуть капли", выделяющихся при кашле и чихании инфицированного. Передача COVID-19 по воздуху или через касания маловероятна. Такие выводы исследований немецких вирусологов.



//izvestia.kharkov.ua

Немецкие вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться коронавируса. Так ученые из немецкого Института вирусологии провели масштабное исследование в регионе Хайнсберг и не смогли доказать, что опасная коронавирусная инфекция может передаваться через поверхности. Выводы исследователей, как рассказывает руководитель института Хендрик Штреек, такие, что риска заражения COVID-19 нет ни в ресторанах, ни в супермаркетах. А более-менее серьезные вспышки инфицирования фиксируются тогда, когда люди долго и близко контактируют друг с другом.



Хендрик Штреек директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна:

Когда мы взяли образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, оказалось, что невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов. Чтобы на самом деле "подхватить" вирус, нужно, чтобы кто-то кашлял им в руку и немедленно касался ручки дверей, а затем прямо после этого другой человек хваталась за ручку и касалась собственного лица.



При этом вирусолог Кристиан Дростен из берлинской клиники Charite заявил, что коронавирус не может передаваться по воздуху. В одном из своих интервью он указал, что COVID-19 чрезвычайно чувствителен к высыханию, поэтому единственный способ заразиться - "вдохнуть капли".



Кристиан Дростен, руководитель отделения вирусологии Берлинской университетской клиники Charite:

Если вирус выделяется в виде маленькой капельки, при наличии сухого и теплого воздуха в помещении возникает такое явление, капли высыхают, но вирус в них остается заразным в течение еще некоторого времени. Эти капельки висят в воздухе помещения. Здесь возникает вопрос о циркуляции воздуха. Надо сказать, что во многих супермаркетах и ​​подобных общественных местах являются системы кондиционирования воздуха, позволяющие значительно увеличить скорость воздухообмена в помещении. Так что не обязательно жить в тревоге, что в воздухе теперь везде вирус ... Но такой путь передачи все же существует.