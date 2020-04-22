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22.04.2020  17:26   

У Харківській області - 84 хворих на коронавірус

Станом на 16:00 22 квітня в Харківській області зафіксовано 84 випадки захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я.

Всього по області зафіксовано 238 підозр на COVID-19, 84 випадки підтверджені, 55 спростовані, інші проби обробляються. Сім хворих одужали, двоє людей померли. 

По місту Харкову за останню добу підтверджено п'ять нових випадків і зареєстровано 11 підозр на коронавірус.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 174 летальних, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, статистика, харьков, карантин, лабцентр
 
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