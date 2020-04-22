22.04.2020 17:26

У Харківській області - 84 хворих на коронавірус

Станом на 16:00 22 квітня в Харківській області зафіксовано 84 випадки захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я.

Всього по області зафіксовано 238 підозр на COVID-19, 84 випадки підтверджені, 55 спростовані, інші проби обробляються. Сім хворих одужали, двоє людей померли.



По місту Харкову за останню добу підтверджено п'ять нових випадків і зареєстровано 11 підозр на коронавірус.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 174 летальних, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.