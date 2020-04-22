У Харківській області - 84 хворих на коронавірус

Станом на 16:00 22 квітня в Харківській області зафіксовано 84 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я.
Всього по області зафіксовано 238 підозр на COVID-19, 84 випадки підтверджені, 55 спростовані, інші проби обробляються. Сім хворих одужали, двоє людей померли.
По місту Харкову за останню добу підтверджено п'ять нових випадків і зареєстровано 11 підозр на коронавірус.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 174 летальних, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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