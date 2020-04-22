Главная Новости Медицина За сутки на Харьковщине подтвердили 7 случаев заболевания COVID-19 (ОБНОВЛЕНО)
22.04.2020  12:21   

За сутки на Харьковщине подтвердили 7 случаев заболевания COVID-19 (ОБНОВЛЕНО)

Диагнозы подтвердились у жителей Харькова и Змиевского района.


://kmu.gov.ua/

Также в области зарегистрировали 13 новых подозрений на коронавирус (также - у жителей Харькова и Змиевского района).

«С подтвержденным COVID-19 госпитализированы 46 человек, 29 находятся на самоизоляции. С подозрениями на COVID-19 госпитализированы 82 человека, 17 - на самоизоляции», - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Он отметил, что от коронавируса в области вылечились еще 4 человека. За последние сутки никто из людей с этим диагнозом не умер.

Среди людей, больных коронавирусом, трое находятся в реанимации на кислородной поддержке (маске). На ИВЛ больные коронавирусом отсутствуют.

Среди больных с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 в нашей области - 14 медиков.

Таким образом, за весь период регистрации в регионе зафиксировано 238 случаев подозрения на коронавирус, из которых:

- 84 случая подтверждено;

- 55 случаев опровергнуто;

- 7 больных выздоровели;

- 2 больных умерли.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.04 Власть Геннадий Кернес рассказал, что Александр Ярославский обеспечил поставку для харьковских медиков костюмов биозащиты 22.04 Медицина Місто виділило додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом 22.04 Медицина На Харьковщине подтвердили еще пять случаев COVID-19
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 