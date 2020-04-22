22.04.2020 12:21

За сутки на Харьковщине подтвердили 7 случаев заболевания COVID-19 (ОБНОВЛЕНО)

Диагнозы подтвердились у жителей Харькова и Змиевского района.



://kmu.gov.ua/

Также в области зарегистрировали 13 новых подозрений на коронавирус (также - у жителей Харькова и Змиевского района).

«С подтвержденным COVID-19 госпитализированы 46 человек, 29 находятся на самоизоляции. С подозрениями на COVID-19 госпитализированы 82 человека, 17 - на самоизоляции», - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Он отметил, что от коронавируса в области вылечились еще 4 человека. За последние сутки никто из людей с этим диагнозом не умер.

Среди людей, больных коронавирусом, трое находятся в реанимации на кислородной поддержке (маске). На ИВЛ больные коронавирусом отсутствуют.

Среди больных с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 в нашей области - 14 медиков.

Таким образом, за весь период регистрации в регионе зафиксировано 238 случаев подозрения на коронавирус, из которых:

- 84 случая подтверждено;

- 55 случаев опровергнуто;

- 7 больных выздоровели;

- 2 больных умерли.