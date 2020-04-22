За сутки на Харьковщине подтвердили 7 случаев заболевания COVID-19 (ОБНОВЛЕНО)

Диагнозы подтвердились у жителей Харькова и Змиевского района.
Также в области зарегистрировали 13 новых подозрений на коронавирус (также - у жителей Харькова и Змиевского района).
«С подтвержденным COVID-19 госпитализированы 46 человек, 29 находятся на самоизоляции. С подозрениями на COVID-19 госпитализированы 82 человека, 17 - на самоизоляции», - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.
Он отметил, что от коронавируса в области вылечились еще 4 человека. За последние сутки никто из людей с этим диагнозом не умер.
Среди людей, больных коронавирусом, трое находятся в реанимации на кислородной поддержке (маске). На ИВЛ больные коронавирусом отсутствуют.
Среди больных с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 в нашей области - 14 медиков.
Таким образом, за весь период регистрации в регионе зафиксировано 238 случаев подозрения на коронавирус, из которых:
- 84 случая подтверждено;
- 55 случаев опровергнуто;
- 7 больных выздоровели;
- 2 больных умерли.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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