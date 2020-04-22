22.04.2020 10:40

Місто виділило додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міста на 2020 рік.



://city.kharkov.ua

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 22 квітня, на черговій сесії міськради.



Як повідомила заступник Харківського міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева, внесення змін до бюджету міста Харкова пов'язано, перш за все, із забезпеченням заходів, спрямованих на запобігання коронавірусної хвороби.



Так, депутати збільшили видатки на 106,1 млн грн, які будуть спрямовані на закупівлю медикаментів та засобів індивідуального захисту, транспортних засобів спеціального призначення, медичного обладнання та витратних матеріалів, а також на зарплату медпрацівників і придбання інсуліну.



Крім того, за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста Харкова на виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств міста додатково спрямовано 29,1 млн грн, на реконструкцію будівлі БТІ (пл. Павлівська, 4) - 50 млн грн, на реконструкцію будівель під облаштування центрів надання соціальних послуг «Прозорий офіс» - 12,4 млн грн, на обслуговування і поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури, в тому числі оплату електроенергії - 41,4 млн грн.



На обслуговування камер відеоспостереження, капремонт будівель, виготовлення проєктно-кошторисної документації по установах освіти і культури (в тому числі по будівлі Харківського літературного музею) передбачено 25,7 млн ​​грн.



На виплату винагород переможцям олімпіад, реконструкцію дошкільних спортивних майданчиків додатково спрямовано 12,1 млн грн.



На поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, капремонт внутрішньо квартальних доріг і тротуарів виділено 100 млн грн.