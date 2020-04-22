Необходимые препараты для инсулинозависимых харьковчан профинансированы государством

Городской голова Харькова подтвердил депутатам, что выделенных средств хватит до октября.
Необходимые средства поступили в виде субвенции из государственного бюджета: половина на Харьков и половина на область
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
влажность:
давление:
ветер: