Главная Новости Медицина Необходимые препараты для инсулинозависимых харьковчан профинансированы государством
22.04.2020  10:34   

Необходимые препараты для инсулинозависимых харьковчан профинансированы государством

Городской голова Харькова подтвердил депутатам, что выделенных средств хватит до октября.


://facebook.com

Необходимые средства поступили в виде субвенции из государственного бюджета: половина на Харьков и половина на область

Источник:   ХГС
 Тэги:  инсулин, препараты, харьков, бюджет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.08 Медицина Сессия горсовета: Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с инсулином на Харьковщине 27.12 Власть Геннадий Кернес дал оценку новой медреформе 11.12 Медицина Выделено 28 миллионов гривен госсубвенции на приобретение инсулина
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 