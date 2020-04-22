На Харьковщине подтвердили еще пять случаев COVID-19

В Харьковской области подтверждены 82 случая, в том числе пять в течение последних суток.
По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из которых 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.
В частности, в Харьковской области подтверждены 82 случая, в том числе пять в течение последних суток.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля по Центра поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. С начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на COVID-19.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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