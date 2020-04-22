22.04.2020 10:20

На Харьковщине подтвердили еще пять случаев COVID-19

В Харьковской области подтверждены 82 случая, в том числе пять в течение последних суток.



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По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из которых 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

В частности, в Харьковской области подтверждены 82 случая, в том числе пять в течение последних суток.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля по Центра поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. С начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на COVID-19.