21.04.2020 16:51

У Харкові - 35 хворих на коронавірус

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я.



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Станом на 16:00 21 квітня 2020 року у місті Харкові зафіксовано 78 підозр на коронавірус, у 35 харків'ян діагноз підтверджений.

Всього по області з початку реєстрації зафіксовано 225 підозр на COVID-19, 77 з них підтверджено, 42 - спростовані, інші проби обробляються.

Троє з хворих одужали, двоє людей померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 21 квітня 202 року в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.