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21.04.2020  16:51   

У Харкові - 35 хворих на коронавірус

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я.


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Станом на 16:00 21 квітня 2020  року у місті Харкові зафіксовано 78 підозр на коронавірус, у 35 харків'ян діагноз підтверджений.
 
Всього по області з початку реєстрації зафіксовано 225 підозр на COVID-19, 77 з них підтверджено, 42 - спростовані, інші проби обробляються.
 
Троє з хворих одужали, двоє людей померли.
 
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 21 квітня 202 року в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, 35 больных, пандемия, эпидемия
 
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