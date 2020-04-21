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21.04.2020  10:10   

На Харьковщине подтвердили 77 случаев коронавируса

За последние сутки обнаружили 1 больного человека


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По состоянию на утро, 21 апреля, в Харьковской области лабораторно подтвердили 77 случаев заболевания коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

За последние сутки обнаружили 1 случай заболевания коронавирус у жительницы Харькова. Еще 1 человек выздоровел. Также появилось 16 новых подозрений на заболевание.

Всего с подтвержденным COVID-19 госпитализированы 44 человека, 28 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализировали 89 человек, 17 находятся на самоизоляции.

За весь период регистрации зафиксировано 225 случаев подозрения на COVID-19, из которых

  • 77 случаев подтвердили,
  • 42 подозрения опровергли,
  • 3 человека выздоровели,
  • 2 больных умерли.

 

Источник:   Комментарии Харьков
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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