На Харьковщине подтвердили 77 случаев коронавируса

За последние сутки обнаружили 1 больного человека
По состоянию на утро, 21 апреля, в Харьковской области лабораторно подтвердили 77 случаев заболевания коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
За последние сутки обнаружили 1 случай заболевания коронавирус у жительницы Харькова. Еще 1 человек выздоровел. Также появилось 16 новых подозрений на заболевание.
Всего с подтвержденным COVID-19 госпитализированы 44 человека, 28 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализировали 89 человек, 17 находятся на самоизоляции.
За весь период регистрации зафиксировано 225 случаев подозрения на COVID-19, из которых
День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
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