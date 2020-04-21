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21.04.2020  09:33   

Карантин могут продлить как минимум до 12 мая

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко


Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - заявил министр.

Источник:   РБУ Украина
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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