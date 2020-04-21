Фонд соцстраха объяснил, как удаленно подать заявление на оплату больничных

Но, как и раньше, заявление-расчет можно подать в рабочий орган исполнительной дирекции фонда лично
Фонд социального страхования Украины (ФССУ) призвал работодателей во время карантина подавать заявления-расчеты на оплату больничных и декретных отпусков для сотрудников в дистанционной форме. Для этого заявителю предварительно нужно составить договор с фондом, а также использовать электронную подпись/печать, сообщили в пресс-службе ФССУ.
Клиентское специализированное программное обеспечение для создания и подачи электронных документов работодатель вправе выбрать самостоятельно, добавили в ведомстве.
Как и раньше, заявление-расчет можно передать в рабочий орган исполнительной дирекции ФССУ лично: прием заявлений происходит в штатном режиме. Однако отдать его лично "в руки" сотруднику ФССУ у работодателя не выйдет: в рамках работы по организации бесконтактного приема документов в отделениях фонда разместили специальные ящики.
При этом в ведомстве отметили, что 65% из 12 млн работающих украинцев, которые одновременно являются страхователями или застрахованы у одного из 3 млн работодателей, уже перешли на электронный документооборот.
В пятницу, 17 апреля, ФССУ профинансировал предоставление материального обеспечения по заявлениям-расчетам на 18 апреля полностью, а на 19 апреля – частично, направив на оплату ежемесячных страховых случаев 151,67 млн грн.
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