В МОЗ рассказали, во сколько обходится лечение одного больного коронавирусом

Стоимость лечения одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19 в украинских больницах стоит до 10 тысяч грн в сутки.
Об этом в эфире ТСН сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
По словам замминистра здравоохранения, 80% пациентов с COVID-19 не нуждаются в стационарном лечении.
«А с тех 20-30% пациентов, которых сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 грн до 10 тысяч грн в день уходит на одного пациента в различных больницах в Украине», — рассказала она.
Микичак подчеркнула, что стоимость лечения зависит от состояния пациента и тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач или клиника, и от восприятия пациентом того лечения, которое назначается.
Также она отметила, что финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.
«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, что к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты», — резюмировала Микичак.
30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект №3275, который предусматривает поддержку бизнеса, медицины и местных общин во время карантина.
Согласно этому закону, медицинским и другим работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, установят доплату до 300% в установленных законодательством выплат.
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