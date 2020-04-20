20.04.2020 14:24

На Харьковщине разыскивают беглеца из больницы (ФОТО)

Сотрудники Богодуховского отдела полиции устанавливают местонахождение Максима Карабана, 2002 года рождения



://hk.npu.gov.ua

19 апреля около 20:45 парень ушел из местной больницы в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: на вид 16-18 лет, рост 167 см., Худощавого телосложения, темные волосы.

Был одет в темную куртку, темные брюки, черные кроссовки.



Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом или его местонахождение, в пролиции просят сообщить по телефонам: 102, 099-51-02-007, (05758) 3-21-02, 102, 095-375-68-32 или другим удобным способом.