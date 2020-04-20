На Харьковщине разыскивают беглеца из больницы (ФОТО)

Сотрудники Богодуховского отдела полиции устанавливают местонахождение Максима Карабана, 2002 года рождения
19 апреля около 20:45 парень ушел из местной больницы в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 16-18 лет, рост 167 см., Худощавого телосложения, темные волосы.
Был одет в темную куртку, темные брюки, черные кроссовки.
Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом или его местонахождение, в пролиции просят сообщить по телефонам: 102, 099-51-02-007, (05758) 3-21-02, 102, 095-375-68-32 или другим удобным способом.
В этот день особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
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