Главная Новости Медицина Под Харьковом - вторая смерть от коронавируса
20.04.2020  11:55   

Под Харьковом - вторая смерть от коронавируса

Умершая - 70-летняя женщина из Высокополья, которая была в контакте с первого умершей.


://facebook.com

За последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19 в Харькове, Валковском, Волчанском, Змиевском районах.

С подтвержденным диагнозом госпитализированы 43 человека, 29 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 82 человека, 12 - на самоизоляции.

"К сожалению, у нас еще одна смерть - 70-летняя женщина с Высокополья, которая была контактной к первой умершей", - отметил губернатор Кучер.

Председатель ХОГА отметил, что всего за все время регистрации зафиксировано 209 случаев подозрения на COVID-19 (+30 за последние сутки), из них: 76 случаев подтверждено (из них 2 выздоровели, 2 умерли) 39 случаев опровергнуто.

В пресс-службе Харьковской ОГА добавили, что женщина из села Высокополье умерла в ночь на 20 апреля.

Источник:   facebook.com/olexiykucher.kh
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.04 Медицина На Харьковщине разыскивают беглеца из больницы (ФОТО) 20.04 Криминал и происшествия Бдительные харьковчане заваливали полицию не всегда правдивыми «сигналами» о нарушениях на Пасхальных богослужениях 20.04 Медицина В Харьковской области за сутки 6 новых случаев COVID-19
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 