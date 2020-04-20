20.04.2020 11:55

Под Харьковом - вторая смерть от коронавируса

Умершая - 70-летняя женщина из Высокополья, которая была в контакте с первого умершей.



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За последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19 в Харькове, Валковском, Волчанском, Змиевском районах.

С подтвержденным диагнозом госпитализированы 43 человека, 29 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 82 человека, 12 - на самоизоляции.

"К сожалению, у нас еще одна смерть - 70-летняя женщина с Высокополья, которая была контактной к первой умершей", - отметил губернатор Кучер.

Председатель ХОГА отметил, что всего за все время регистрации зафиксировано 209 случаев подозрения на COVID-19 (+30 за последние сутки), из них: 76 случаев подтверждено (из них 2 выздоровели, 2 умерли) 39 случаев опровергнуто.

В пресс-службе Харьковской ОГА добавили, что женщина из села Высокополье умерла в ночь на 20 апреля.