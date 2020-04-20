В Харьковской области за сутки 6 новых случаев COVID-19

Всего в Харьковской области зафиксировали 73 случая заболевания.
По состоянию на утро, 20 апреля, в Харьковской области 73 больных коронавирус COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины в Facebook.
За последние сутки на Харьковщине подтвердили 6 новых случаев заболевания COVID-19.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай.
Также сообщается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщение о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 17 822 сообщение о подозрении на COVID-19.
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