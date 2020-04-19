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19.04.2020  15:45   

Уровень загрязненности воздуха на ХТЗ в несколько раз превышает норму

Количество пыли, дыма и вредных примесей значительно превышают норму, стараниями борцов с сухостоем и поджигателей мусора.


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Индекс загрязнения воздуха украинской столицы составляет 169-195 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов.

Для того чтобы узнать уровень загрязнения атмосферного воздуха (качество воздуха) в городе Харьков, необходимо выбрать соответствующую станцию мониторинга на карте выше.

В городе Харьков (Харьковская область) в настоящее время установлено 25 станции мониторинга состояния атмосферного воздуха, из них 18 работает и изображены цветными кругами на карте.

Сужя по данным центра международного мониторинга в Харькове воздух оценивается как «недзоровый» и очент не «очень нездоровый»

Национальный регистратор уровня загрязненности дает более щадящий, но не менее неутешительный результат:

Источник:   Мониторинг чистоты воздуха
 Тэги:  воздух, харьков загрязненность, монитор
 
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