Уровень загрязненности воздуха на ХТЗ в несколько раз превышает норму

Количество пыли, дыма и вредных примесей значительно превышают норму, стараниями борцов с сухостоем и поджигателей мусора.
Индекс загрязнения воздуха украинской столицы составляет 169-195 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов.
Для того чтобы узнать уровень загрязнения атмосферного воздуха (качество воздуха) в городе Харьков, необходимо выбрать соответствующую станцию мониторинга на карте выше.
В городе Харьков (Харьковская область) в настоящее время установлено 25 станции мониторинга состояния атмосферного воздуха, из них 18 работает и изображены цветными кругами на карте.
Сужя по данным центра международного мониторинга в Харькове воздух оценивается как «недзоровый» и очент не «очень нездоровый»
Национальный регистратор уровня загрязненности дает более щадящий, но не менее неутешительный результат:
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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