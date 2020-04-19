На пасху в Харьковских больницах на карантине находился 61 человек

Еще 12 человек находятся на самоизоляции.
На сообщение председателя ХОГА Алексея Кучера, за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтверждено только один случай заболевания COVID-19.
По его словам, вирус был обнаружен у жительницы Харьковского района. Уже было проведено 509 ПЦР-тестов пневмоний, 17 - в работе.
Всего с COVID-19 госпитализированы 39 человек, 25 - на самоизоляции. Среди подозрений - 61 человека госпитализированы, 12 - на самоизоляции.
Всего за весь период регистрации зафиксировано 179 случаев подозрений заболевания коронавирус (+20 за последние сутки), из них: 67 случаев подтверждено, 39 случаев опровергнуто, 2 больных выздоровели, одна больная умерла.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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