Главная Новости Медицина На пасху в Харьковских больницах на карантине находился 61 человек
19.04.2020  13:13   

На пасху в Харьковских больницах на карантине находился 61 человек

Еще 12 человек находятся на самоизоляции.


://facebook.com

На сообщение председателя ХОГА Алексея Кучера, за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтверждено только один случай заболевания COVID-19.

По его словам, вирус был обнаружен у жительницы Харьковского района. Уже было проведено 509 ПЦР-тестов пневмоний, 17 - в работе. 

Всего с COVID-19 госпитализированы 39 человек, 25 - на самоизоляции. Среди подозрений - 61 человека госпитализированы, 12 - на самоизоляции.

Всего за весь период регистрации зафиксировано 179 случаев подозрений заболевания коронавирус (+20 за последние сутки), из них: 67 случаев подтверждено, 39 случаев опровергнуто, 2 больных выздоровели, одна больная умерла.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска, изоляция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.04 Медицина Лечение от COVID-19 и подключения к аппарату ИВЛ осуществляются бесплатно - Минздрав 19.04 Спорт Чемпионка мира по тайскому боксу не может вернуться в Харьков из-за карантина 19.04 Общество Полиция окончательно закрывает все харьковские рынки
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 