19.04.2020 13:13

На пасху в Харьковских больницах на карантине находился 61 человек

Еще 12 человек находятся на самоизоляции.



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На сообщение председателя ХОГА Алексея Кучера, за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтверждено только один случай заболевания COVID-19.

По его словам, вирус был обнаружен у жительницы Харьковского района. Уже было проведено 509 ПЦР-тестов пневмоний, 17 - в работе.

Всего с COVID-19 госпитализированы 39 человек, 25 - на самоизоляции. Среди подозрений - 61 человека госпитализированы, 12 - на самоизоляции.

Всего за весь период регистрации зафиксировано 179 случаев подозрений заболевания коронавирус (+20 за последние сутки), из них: 67 случаев подтверждено, 39 случаев опровергнуто, 2 больных выздоровели, одна больная умерла.