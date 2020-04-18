18.04.2020 17:07

Смягчение, но не окончание: 24 апреля Кабмин объявит, какие меры карантина будут смягчены

24 апреля Кабмин объявит, какие меры карантина в Украине будут смягчены, но только в том случае, если в стране не будет «большой волны» заразившихся коронавирусом.



://facebook.com

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

«Сейчас все зависит от людей. Если они действительно услышат, что те меры карантина, которые ввело государство, не жесткие пока что... Если будет самоизоляция... Но вы видите, что делают люди, возвращающиеся из-за границы. Мы их забираем, обсервируем, и тут же они начинают договариваться с полицией, лезть через забор...» - сказал президент.

«Если люди будут выполнять все ограничительные меры, я уверен - мы сможем нормально пройти коронавирус», - подчеркнул он.

«Потому что частично людей надо отпускать на работу, частично те сферы, которые для нас важны, будут открываться, частично может быть смягчение в мае по поводу транспорта», - сказал президент.

При этом он отметил, что все это будет реализовано, если не будет большой волны заболевших COVID-19.