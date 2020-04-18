18.04.2020 11:11

В Харькове и области – 66 заболевших коронавирусом

За последние сутки в области зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19.



// Facebook

Положительные результаты на коронавирус выявили у жителей Харькова, Валковского, Купянского и Коломакского районов, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Среди этих случаев тяжелых больных нет.

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Пять подтверждений по Валковскому району - это люди из контактного круга женщины, которая скончалась от коронавируса.

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Среди всех подтвержденных заболевших – 11 медиков (10 сотрудников лечебных заведения города и области и один заболевший врач-рентгенолог, которая вернулась из Кропивницкого). У пытярых медиов неподтвержденное подозрение.

За весь период регистрации в области зафиксировано 159 случаев подозрения на коронавирус (+37 за последние сутки), из них:

▪️ 66 случаев подтверждено;

▪️ 35 случаев опровергнуто;

▪️ 2 больных выздоровели;

▪️ 1 больная умерла.

С подтвержденным результатом: 36 человек госпитализированы, 27 - на самоизоляции.

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Среди подозрений: 51 человек госпитализирован, 7 на самоизоляции.



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Пациентам с пневмонией провели 483 ПЦР-тестирования, еще 26 в работе.

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По данным Центра гражданского здоровья по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.