В Харькове и области – 66 заболевших коронавирусом

За последние сутки в области зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19.
Положительные результаты на коронавирус выявили у жителей Харькова, Валковского, Купянского и Коломакского районов, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
Среди этих случаев тяжелых больных нет.
⠀
Пять подтверждений по Валковскому району - это люди из контактного круга женщины, которая скончалась от коронавируса.
⠀
Среди всех подтвержденных заболевших – 11 медиков (10 сотрудников лечебных заведения города и области и один заболевший врач-рентгенолог, которая вернулась из Кропивницкого). У пытярых медиов неподтвержденное подозрение.
За весь период регистрации в области зафиксировано 159 случаев подозрения на коронавирус (+37 за последние сутки), из них:
▪️ 66 случаев подтверждено;
▪️ 35 случаев опровергнуто;
▪️ 2 больных выздоровели;
▪️ 1 больная умерла.
С подтвержденным результатом: 36 человек госпитализированы, 27 - на самоизоляции.
⠀
Среди подозрений: 51 человек госпитализирован, 7 на самоизоляции.
⠀
Пациентам с пневмонией провели 483 ПЦР-тестирования, еще 26 в работе.
⠀
По данным Центра гражданского здоровья по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.
К активности день, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
влажность:
давление:
ветер: