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17.04.2020  14:35   

В связи с участившимися заражениями медиков - их будут проверять на коронавирус каждую неделю

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования медиков на коронавирус - раз в 5 дней.


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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в пятницу, 17 апреля. 

Как отмечается, эта инициатива связана с тем, что за последние дни значительно выросло количество заболеваний Covid-19 среди медицинских работников. 

"Сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания", - говорится в сообщении. 

По состоянию на 17 апреляв Украине заболели 879 медиков

Среди подтвержденных случаев в Харькове - пять медиков. Среди них двое связаны непосредственно с обслуживанием больных COVID-19. 

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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