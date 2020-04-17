В связи с участившимися заражениями медиков - их будут проверять на коронавирус каждую неделю

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования медиков на коронавирус - раз в 5 дней.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в пятницу, 17 апреля.
Как отмечается, эта инициатива связана с тем, что за последние дни значительно выросло количество заболеваний Covid-19 среди медицинских работников.
"Сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17 апреляв Украине заболели 879 медиков
Среди подтвержденных случаев в Харькове - пять медиков. Среди них двое связаны непосредственно с обслуживанием больных COVID-19.
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