Харьковские эпидемиологи проверяют заболевших по 12 часов в день - главный санврач региона Махота

Главный санврач Харьковской области рассказала, в каких условиях приходится работать специалистам.
Харьковский лабораторный центр завален работой. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Любовь Махота. По ее словам, причина такой "активизации" работы - решение проверять на коронавирус всех жителей Харьковской области с диагнозом "пневмония".
"Благодаря скринингу людей с пневмонией нам удалось выявить более 30 случаев заболевания коронавирусом. Из-за этого лаборатория загружена. Наши сотрудники вынуждены работать по 12 часов в день", - объяснила главный санврач Харьковской области Любовь Махота.
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