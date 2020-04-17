Главная Новости Медицина Харьковские эпидемиологи проверяют заболевших по 12 часов в день - главный санврач региона Махота
17.04.2020  14:24   

Харьковские эпидемиологи проверяют заболевших по 12 часов в день - главный санврач региона Махота

Главный санврач Харьковской области рассказала, в каких условиях приходится работать специалистам.


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Харьковский лабораторный центр завален работой. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Любовь Махота. По ее словам, причина такой "активизации" работы - решение проверять на коронавирус всех жителей Харьковской области с диагнозом "пневмония". 

"Благодаря скринингу людей с пневмонией нам удалось выявить более 30 случаев заболевания коронавирусом. Из-за этого лаборатория загружена. Наши сотрудники вынуждены работать по 12 часов в день", - объяснила главный санврач Харьковской области Любовь Махота. 

Источник:   ГХ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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