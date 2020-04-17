17.04.2020 12:52

В пригороде Харькова у полицейского подозревают COVID-19

Об этом 17 апреля во время брифинга заявил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко,



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По его данным, в Дергачевском районе подозрение COVID-19 проверяют у работника полиции. Его отправили на самоизоляцию.

Также Сокуренко отметил, что в области уже были случаи, когда COVID-19 подозревали у работников полиции, однако они не подтвердились.