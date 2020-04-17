В пригороде Харькова у полицейского подозревают COVID-19

Об этом 17 апреля во время брифинга заявил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко,
По его данным, в Дергачевском районе подозрение COVID-19 проверяют у работника полиции. Его отправили на самоизоляцию.
Также Сокуренко отметил, что в области уже были случаи, когда COVID-19 подозревали у работников полиции, однако они не подтвердились.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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