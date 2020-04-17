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17.04.2020  12:52   

В пригороде Харькова у полицейского подозревают COVID-19

Об этом 17 апреля во время брифинга заявил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко,


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По его данным, в Дергачевском районе подозрение COVID-19 проверяют у работника полиции. Его отправили на самоизоляцию.

Также Сокуренко отметил, что в области уже были случаи, когда COVID-19 подозревали у работников полиции, однако они не подтвердились.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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