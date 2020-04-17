В Харькове и области – 17 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 10:00 17 апреля в области подтверждены 57 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер..
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Большинство заболевших – 9 человек - из с. Высокополье Валковского района, где произошла первая на Харьковщине смерть от коронавирусной инфекции – умерла 71-летняя женщина, которая торговала в церки свечами. Выявленные заболевшие - из ее контактного круга.
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Также новые случаи зарегистрированы в Харькове, Дергачевском и Змиевском районах.
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35 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы, 19 на самоизоляции. По предоставленной мне информации, ни одно лицо не подключена к аппарату ИВЛ. 5 человек находятся в реанимации на кислородной маске.
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С подозрением на коронавирус госпитализированы 23 человека. 8 находятся на самоизоляции.
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Пациентам с пневмонией всего проведено 457 ПЦР-тестов, еще 6 образцов пока исследуется в областном лабцентри. Всего в больницах области госпитализированы 333 человека с диагнозом пневмония.
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Всего начала регистрации в области зафиксировано 122 случая подозрения (+22 за сутки) на COVID-19, из них:
▪️ 57 случаев лабораторно подтверждены;
▪️ 34 опровергнуто;
▪️ 2 людей выздоровели;
▪️ 1 человек умер.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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