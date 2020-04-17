17.04.2020 11:08

В Харькове и области – 17 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 10:00 17 апреля в области подтверждены 57 случаев заболевания COVID-19.



// РБК-Украина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер..

⠀

Большинство заболевших – 9 человек - из с. Высокополье Валковского района, где произошла первая на Харьковщине смерть от коронавирусной инфекции – умерла 71-летняя женщина, которая торговала в церки свечами. Выявленные заболевшие - из ее контактного круга.

⠀

Также новые случаи зарегистрированы в Харькове, Дергачевском и Змиевском районах.

⠀

35 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы, 19 на самоизоляции. По предоставленной мне информации, ни одно лицо не подключена к аппарату ИВЛ. 5 человек находятся в реанимации на кислородной маске.

⠀

С подозрением на коронавирус госпитализированы 23 человека. 8 находятся на самоизоляции.

⠀

Пациентам с пневмонией всего проведено 457 ПЦР-тестов, еще 6 образцов пока исследуется в областном лабцентри. Всего в больницах области госпитализированы 333 человека с диагнозом пневмония.

⠀

Всего начала регистрации в области зафиксировано 122 случая подозрения (+22 за сутки) на COVID-19, из них:

▪️ 57 случаев лабораторно подтверждены;

▪️ 34 опровергнуто;

▪️ 2 людей выздоровели;

▪️ 1 человек умер.