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16.04.2020  14:41   

У Харківській області - 40 хворих на коронавірус

Станом на 14:00 у Харківській області зафіксовано 40 випадків захворювання на коронавірус.


://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомили в Департаменті охорони здоров'я.

Всього по області зафіксовано 100 підозр на COVID-19, в тому числі 21 за останню добу, з них 13 - у харків'ян. Усього лабораторно підтверджено 40 випадків захворювань, 28 підозр спростовані, двоє хворих одужали, одна людина померла.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні - 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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