У Харківській області - 40 хворих на коронавірус

Станом на 14:00 у Харківській області зафіксовано 40 випадків захворювання на коронавірус.
Про це сьогодні, 16 квітня, повідомили в Департаменті охорони здоров'я.
Всього по області зафіксовано 100 підозр на COVID-19, в тому числі 21 за останню добу, з них 13 - у харків'ян. Усього лабораторно підтверджено 40 випадків захворювань, 28 підозр спростовані, двоє хворих одужали, одна людина померла.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні - 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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