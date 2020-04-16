16.04.2020 14:41

У Харківській області - 40 хворих на коронавірус

Станом на 14:00 у Харківській області зафіксовано 40 випадків захворювання на коронавірус.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомили в Департаменті охорони здоров'я.



Всього по області зафіксовано 100 підозр на COVID-19, в тому числі 21 за останню добу, з них 13 - у харків'ян. Усього лабораторно підтверджено 40 випадків захворювань, 28 підозр спростовані, двоє хворих одужали, одна людина померла.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні - 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.